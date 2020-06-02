Türk efsanesi Şahin Hollanda yollarında ortaya çıktı! Gitmez diyenlere kapak oldu

"15 sene kadar önce Almanya'da otobanda epey eski bir Kartal görmüştüm. O zaman kimse inanmadı bana, "Yanlış görmüşsündür, Kartal'ın burada ne işi var?" dedilerdi. Allah'tan şimdi sağlam kanıtlarım var" diyen Akyol, şu bilgiyi paylaştı: