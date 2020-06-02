Türk efsanesi Şahin Hollanda yollarında ortaya çıktı! Gitmez diyenlere kapak oldu
Tofaş Şahin marka adacın Türkiye'de tutkunları bir hayli fazla. En çok rektifiye edilen araçların başında geliyor... Şahin tutkusu sınırları aştı ve Hollanda'ya taşındı... Hollanda sokaklarında Türk efsanesi Şahin'i görenler gözlerine inanamıyor...
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde seyir halindeyken önünde Tofaş Şahin arabasını gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. İzzet Akyol isimli vatandaş arabayı görür görmez fotoğrafını çektiğini belirterek sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
Akyol, "Başkası dese inanmazdım: Amsterdam'da biraz önce 06 plakalı bir beyaz şahin trafikte tam önüme düştü. Bir an gözlerime inanamadım, alelacele fotoğraflarını da çektim" dedi.
"15 sene kadar önce Almanya'da otobanda epey eski bir Kartal görmüştüm. O zaman kimse inanmadı bana, "Yanlış görmüşsündür, Kartal'ın burada ne işi var?" dedilerdi. Allah'tan şimdi sağlam kanıtlarım var" diyen Akyol, şu bilgiyi paylaştı:
"Bunu da yeni öğrendim: Amsterdam'da TofAŞK kulübü varmış, 3 tane Şahin varmış burada. İkisi Türk plakalı, 1 tanesine de Hollanda trafik tescili yapmışlar, Hollanda plakalı. Yahu kardeşim, işiniz gücünüz mü yok, hey Allahım yahu!" ifadelerini kullandı.