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Türk Eczacıları Birliği'nden maske talimatı! İkinci bir açıklamaya kadar...

Parayla maske satışının yasaklanmasınının ardından Türk Eczacıları Birliği (TEB), "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı.

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Ücretli maske satışının yasaklanması kararıyla ilgili Türkiye Eczacılar Birliği'nden açıklama geldi. Eczacılar Birliği yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır."

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