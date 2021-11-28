Türk doktorlar mucizeyi başardı! Literatüre girecek: Tıp dünyası bu olayı konuşuyor

Yarım saat içinde Gebze'ye giden Koşuyolu ECMO ekipleri, dakikalarla yarışan anne ve bebeğini kurtarabilmek için hastayı hemen cihaza bağlayarak Kartal'daki hastaneye nakletti. Mihra bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı ve Türk doktorlar bir mucizeyi başararak, Türkiye'de ilk kez bir Kovid hastasına ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu gerçekleştirdi.