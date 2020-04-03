Türk doktor açıkladı: Korona aşısı farelerde başarılı oldu

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ergin Koçyıldırım, geliştirilen corona virüs aşısının küçük hayvanlar üzerinde başırılı olduğunu insanlar izin FDA'dan onay beklendiğini aktardı.

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Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya geneline yayılmış durumda. Bilim insanları corona virüsü yenecek aşıyı geliştirmek için dünyanın dört bir yanında çalışmalar yürütüyor. Aşı çalışmalarına ilişkin bir güzel haber de ABD'den geldi.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Ergin Koçyıldırım, üniversitenin yeni bir aşı geliştirdiğini duyurdu. Dr. Koçyıldırım aşının küçük hayvanlar üzerinde başarı gösterdiğini söyledi.

''FDA'den onay bekleniyor"

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Koçyıldırım, "Üniversitemizin aşı bilim ekibi bugün Lancet dergisinde ilk sonuçlarını paylaştı. Küçük hayvan deneylerinde laboratuvarda geliştirdikleri protein enjekte edildiğinde, SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor salgılanmasını başardılar. Faz 1 insan testleri için FDA'den onay bekleniyor" dedi.

EbioMedicine dergisinde yayımlanan araştırma makalesine göre aşı "Salgının hızını ciddi bir şekilde düşürme" potansiyeline sahip.

''Benzer araştırmalar yapmıştık''

Araştırmayı yürüten doçent doktor Andrea Gambotto, “Çünkü SARS ve MERS gibi hastalıklarla ilgili benzer çalışmaları yapmıştık. Bu iki virüs, SARS-CoV-2 isimli virüs ile çok yakından ilgili ve bunlar bize spike protein denilen belirli proteinlerin nasıl davrandığını gösterdi. Bunların bağışıklık sistemine nasıl etki ettiğini gördük” dedi.

“Yeni virüsün tam olarak nerede savaşacağını biliyorduk”

Gambotto, “Yeni virüsün tam olarak nerede savaşacağını biliyorduk” ifadesini kullandı. Aşının geleneksel grip aşısı gibi geliştirildiğini açıklayan doktorlar, laboratuvarda yapılan bulaşıcı proteinin bağışıklık sağlamak için kullanılacağını dile getirdi.

Bilim insanları fareleri henüz tam incelemediklerini dile getirirken, aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay için başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

Eğer gerekli onaylar alınırsa, insanlar üzerinde klinik denemeler birkaç ay içerisinde başlayabilecek. Uzmanlar tek bir aşı yerine üzerinde 400 mikro iğne olan ufak bir aşının kullanılacağını duyurdu. Böylelikle spike proteinlerin daha iyi etki etmesi bekleniyor.





