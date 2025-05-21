Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerin samimi anları
Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından karşılandı.
Oldukça samimi olan bu karşılamada Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Selamünaleyküm" diye karşıladı.
O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi.
Orban ile kısa bir sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Zirveye katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Budapeşte manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.