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Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerin samimi anları

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Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerin samimi anları

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından karşılandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerin samimi anları - Resim: 1

Oldukça samimi olan bu karşılamada Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Selamünaleyküm" diye karşıladı.

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Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerin samimi anları - Resim: 2

O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi.

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Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerin samimi anları - Resim: 3

Orban ile kısa bir sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerin samimi anları - Resim: 4

Zirveye katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Budapeşte manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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