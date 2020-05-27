Türk demokrasisine düşen kara leke: 27 Mayıs darbesi! Menderes ve arkadaşları idam edildi

Seçilmiş bir başbakan ve iki bakanı idama götüren ve Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak geçen 27 Mayıs Darbesi'nin üzerinden 60 yıl geçti. Türkiye tarihine utanç vesikası olarak geçen ihtilal sonrası Anayasa ve TBMM feshedildi, siyasi faaliyetler bir süreliğine askıya alındı. Yargılamaların yapıldığı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildi.