Türk demokrasisine düşen kara leke: 27 Mayıs darbesi! Menderes ve arkadaşları idam edildi
Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihine "kara bir leke" olarak geçti.
Seçilmiş bir başbakan ve iki bakanı idama götüren ve Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak geçen 27 Mayıs Darbesi'nin üzerinden 60 yıl geçti. Türkiye tarihine utanç vesikası olarak geçen ihtilal sonrası Anayasa ve TBMM feshedildi, siyasi faaliyetler bir süreliğine askıya alındı. Yargılamaların yapıldığı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildi.
Seçilmiş bir başbakan ve iki bakanı idama götüren 27 Mayıs Darbesi'nin üzerinden 60 yıl geçti. Türkiye tarihine utanç vesikası olarak geçen ihtilal sonrası Anayasa ve TBMM feshedildi, siyasi faaliyetler bir süreliğine askıya alındı.
Yargılamaların yapıldığı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Marmara'daki Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılıyor. İşte Life fotoğrafçısı James Burke'nin Türkiye'de çektiği fotoğraflar.
Life fotoğrafçısı James Burke, 27 Mayıs 1960 darbesinden yalnızca 4 gün sonra Türkiye'ye geldi ve deklanşörüne bastı. Hareketin başına getirilen Cemal Gürsel’in makam odasına kadar girdi, Kurucu Meclis için davet edilen profesörleri görüntüledi, Cemal Gürsel'in dinlenme odasında yatağının başucundayken ve penceresinden kapı önünde bekleyenleri selamlarken çekti. 1 Ekim 1960'da ise Yassıada'ya giden vapura binenleri fotoğrafladı. Zaman gazetesi ise darbenin yıldönümünde Yassıada'da Orgeneral Cemal Gürsel için çekilen görüntü, fotoğraf ve ses kayıtlarına ulaştı. James Burke'nin fotoğrafında Cemal Gürsel'in yatağının başucunda Akis dergisi var, kapak "Sabık Başbakan"