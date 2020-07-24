Türk çift Alaska’da küresel ısınmayı görüntüledi
Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Alaska’da küresel ısınmayı Türk çift görüntüledi. Havadan çekilen görüntüler ise Alaska’nın muhteşem doğasını gözler önüne serdi.
Her yıl binlerce turistin uğrak noktası haline gelen Alaska’nın büyüleyici doğasını Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı görüntüledi. Türk çift kızları Ela Açıkalınlı ile birlikte Alaska’da küresel ısınmaya da canlı tanık oldu.
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Anchorage, Seward, Whittier şehirlerinin doğal güzelliklerini kaydeden Tansel Açıkalınlı ve Damla Açıkalınlı, Matanuska Buzulu üzerinde gezinti yaptı.
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Denali ve Kenai Fyorda Milli Parkı’nın muhteşem güzelliğini görüntüleyen çift, unutulmaz anlar yaşadı.
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Türk çift, milli parkların doğal güzelliklerini havadan görüntülemeyi ihmal etmedi.
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