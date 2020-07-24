Türk çift Alaska’da küresel ısınmayı görüntüledi

Her yıl binlerce turistin uğrak noktası haline gelen Alaska’nın büyüleyici doğasını Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı görüntüledi. Türk çift kızları Ela Açıkalınlı ile birlikte Alaska’da küresel ısınmaya da canlı tanık oldu.