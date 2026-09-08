Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi
Dünyanın dört bir yanından börek çeşitleri aynı listede yarıştı, zirveye ise Türkiye damgasını vurdu. TasteAtlas’ın hazırladığı “dünyanın en iyi börekleri” sıralamasında ilk 10’a giren lezzetlerin 8’inin Türkiye’den olması dikkat çekti. Peki hangi börekler sıralandı, dünya listesine Türkiye’den hangi lezzetler girdi? İşte detaylar...
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Dünya mutfaklarına ilişkin hazırladığı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi böreklerini açıkladı. Sıralamada Türk mutfağı açık ara öne çıktı.
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İşte Dünyanın en iyi 10 böreği!
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10 - Tepsi böreği – Türkiye
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9 - Su böreği – Türkiye
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8 - Boşnak böreği – Türkiye
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7 - Gül böreği – Türkiye
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6- Sigara böreği – Türkiye
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5 - Çibörek – Kırım
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4 - Kol böreği – Türkiye
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3 - Burek – Bosna Hersek
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2 - Katmer – Türkiye
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1- Paçanga böreği
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