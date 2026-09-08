Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi

Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi

Dünyanın dört bir yanından börek çeşitleri aynı listede yarıştı, zirveye ise Türkiye damgasını vurdu. TasteAtlas’ın hazırladığı “dünyanın en iyi börekleri” sıralamasında ilk 10’a giren lezzetlerin 8’inin Türkiye’den olması dikkat çekti. Peki hangi börekler sıralandı, dünya listesine Türkiye’den hangi lezzetler girdi? İşte detaylar...

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 1

Dünya mutfaklarına ilişkin hazırladığı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi böreklerini açıkladı. Sıralamada Türk mutfağı açık ara öne çıktı.

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 2

İşte Dünyanın en iyi 10 böreği!

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 3

10 - Tepsi böreği – Türkiye

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 4

9 - Su böreği – Türkiye

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 5

8 - Boşnak böreği – Türkiye

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 6

7 - Gül böreği – Türkiye

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 7

6- Sigara böreği – Türkiye

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 8

5 - Çibörek – Kırım

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 9

4 - Kol böreği – Türkiye

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 10

3 - Burek – Bosna Hersek

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 11

2 - Katmer – Türkiye

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 12

1- Paçanga böreği

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Türk börekleri damga vurdu! Dünyanın en iyi 10 böreği listelendi - Resim: 13
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