Türk bilim insanlarının geliştirdiği Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı onay aldı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Uzmanlar Kurulu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.
Bağımsız uzmanlardan oluşan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için FDA'ya yetki verdi.
FDA danışma kurulu, dün 9 saat süren toplantı sonrasında yaptığı oylamada 4'e karşı 17 oyla acil kullanım yetkisi verdi.
Eyaletlere dağıtımına başlanacak
Düzenleyici kurulun ülkenin ilk Kovid-19 aşısına verdiği bu onaydan sonra FDA'nın aşı konusundaki resmi teyit prosedürünü tamamlayıp en erken bugünden itibaren eyaletlere dağıtımına başlaması bekleniyor.
İlk etapta 3 milyon kişiye yapılacak
Bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6,4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor.