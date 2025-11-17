BIST 10.685
DOLAR 42,32
EURO 49,06
ALTIN 5.532,13
HABER /  DÜNYA

Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama

16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda drone saldırısına uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin tahliye sırasında isabet aldığını açıkladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Abone ol

Ukrayna ile Rus arasında 2022 yılının Şubat ayından beri süren savaş, bölgede faaliyet gösteren ticari gemileri de tehdit ediyor. Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan İzmail Limanı'na saat 02.00 sıralarında Türk bayraklı LPG yüklü geminin tahliye işlemleri devam ederken drone saldırısı gerçekleşti. Saldırının ardından gemide yangın çıktı.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesindeki tankerde, saldırı sırasında 16 Türk personelin bulunduğu öğrenildi.

Mürettebatın, gemiyi hızlı bir şekilde tahliye ederek güvenli alana geçtiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aydın'da kampüsü korku sardı! 8 ayda 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Foto Galeri Aydın'da kampüsü korku sardı! 8 ayda 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
e-Devlet'e erişim sorunu: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin
TFF'nin talebine FIFA'dan ret
TFF'nin talebine FIFA'dan ret
Varşova-Lublin demir yoluna patlayıcı madde ile sabotaj
Varşova-Lublin demir yoluna patlayıcı madde ile sabotaj
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den üzen haber geldi!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den üzen haber geldi!
İspanya Teknik Direktörü Fuente: En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız
İspanya Teknik Direktörü Fuente: En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var
Arçelik 17 yıldır üst üste Türkiye'nin en sevilen markası oldu
Arçelik 17 yıldır üst üste Türkiye'nin en sevilen markası oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı! Aracın haline bakın
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı! Aracın haline bakın
Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi Cemil Koç'a istenen ceza belli oldu
Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi Cemil Koç'a istenen ceza belli oldu