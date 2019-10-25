Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti.