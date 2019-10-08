Türk askeri Suriye'de hangi silahları kullanacak? İşte göz kamaştıran teçhizatlar

Suriye harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye her an ordusuyla birlikte savaşa girmeye hazırken, bu harekat yerli ve milli denilerek üretilen teçhizatlarımızın da görücüye çıkacağı bir harekat olacak. Peki Suriye'de hangi silahlar kullanılacak?