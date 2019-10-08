Türk askeri Suriye'de hangi silahları kullanacak? İşte göz kamaştıran teçhizatlar
TÜRKİYE'nin Suriye'de gerçekleştireceği harekat için geri sayıma başlanırken, Türk askerinin kullanacağı silahlar, tanklar, helikopterler ve çeşitli teçhizatlar belli oldu.
Suriye harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye her an ordusuyla birlikte savaşa girmeye hazırken, bu harekat yerli ve milli denilerek üretilen teçhizatlarımızın da görücüye çıkacağı bir harekat olacak. Peki Suriye'de hangi silahlar kullanılacak?
ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR
- Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor
- Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor
- 12 personel ve 24 ton yük taşıyor
BAYRAKTAR SİHA - BAYKAR
- Tamamen milli ve özgün tasarım
- Karada obüslerle, havada F-16'larla bilgi paylaşıyor
- 27 bin feet'e çıkabiliyor. 24 saat uçabilme özelliği ile rakipleri arasında ilk sırayı alıyor
ANKA İHA - TÜRK HAVACILIK ŞİRKETİ
- 17,3 metre kanat açıklığı, 8 metre boy ve 1600 kilogram kalkış ağırlığına sahip
- Uydudan kontrol ediliyor, bilgisayar sistemine bağlı
- Adını, masal kuşu Zümrüd-ü Anka'dan alıyor..