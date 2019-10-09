Türk askeri Suriye operasyonunu başlattı işte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılacak silahlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyon için startı verdi. Türk askerinin Suriye'de kullanacağı silahlar, tanklar, helikopterler ve çeşitli teçhizatlar ise merak konusu oldu.
Suriye harekatı için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Bu harekat, öneminin yanı sıra yerli ve milli denilerek üretilen teçhizatlarımızın da görücüye çıkacağı bir harekat olacak. Peki Suriye'de hangi silahlar kullanılacak?
ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR
- Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor
- Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor
- 12 personel ve 24 ton yük taşıyor
BAYRAKTAR SİHA - BAYKAR
- Tamamen milli ve özgün tasarım
- Karada obüslerle, havada F-16'larla bilgi paylaşıyor
- 27 bin feet'e çıkabiliyor. 24 saat uçabilme özelliği ile rakipleri arasında ilk sırayı alıyor
ANKA İHA - TÜRK HAVACILIK ŞİRKETİ
- 17,3 metre kanat açıklığı, 8 metre boy ve 1600 kilogram kalkış ağırlığına sahip
- Uydudan kontrol ediliyor, bilgisayar sistemine bağlı
- Adını, masal kuşu Zümrüd-ü Anka'dan alıyor..