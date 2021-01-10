Türk askeri, Rasulayn'daki dul ve yetimlerin yüzünü güldürdü

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde dul kadınlara ve yetim çocuklara sahip çıkmaya devam ediyor. Türk komutanlar ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkmen ve Arap kökenli 40 kişiden oluşan 12 ihtiyaç sahibi aileye, bot, mont ve erzak dağıttı.