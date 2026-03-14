Turizmde üç tatil etkisi: Rezervasyonlar hızlandı, fiyatlar nasıl?

Okulların ara tatilinin başlaması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla turizmde hareketlilik arttı. Antalya başta olmak üzere birçok tatil bölgesinde rezervasyonlar hızlanırken, otellerde aileler için çeşitli kampanyalar uygulanıyor. Paskalya döneminde Avrupa'dan gelecek turist akışı da sektör için umut olurken, bayram ve tatil yoğunluğu nedeniyle otobüs firmaları ek sefer planlıyor. Araç kiralama talebinde de artış gözleniyor.

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan'ın haberine göre; ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ardından gelişen bölgedeki savaş ortamı, en hızlı olarak turizm sektörünü etkiledi. Tatil kararları ve rotalar değiştirildi. Ayrıca İran'ın Nevruz Bayramı ile mart ayının üçüncü haftasından itibaren Türkiye'ye yönelik gelece turist akışı ülkenin savaş durumuyla başlamadan bitmiş oldu. Arka arkaya gelecek üç bayram yerine Ramazan Bayramı ve Paskalya, turizm bölgeleri için can suyu olacak.

BAHAR GELDİ, TERCİH ARTTI



Hava sıcaklığının elverişli seviyelere geldiği ilkbahar dönemindeki tatil ile yurt içinde Antalya otelleri sezonu başlatırken; yanı sıra Karadeniz'den İzmir'e; Kuzey Ege'den Kapadokya'ya turlar ve münferit gezilerde yoğunlaşma var. TatilBudur Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, "Yurt içindeki otellerde Antalya, Aydın, Muğla ve İstanbul yakını bölgeler öne çıkıyor. Bayram döneminde vize gerektiren yurt dışı tatillerinde; İtalya, Venedik, Milano& Nice& Marsilya, Paris, İsviçre ve Atina turları tercih edilirken vizesiz yurt dışı tatilinde; Balkan, Makedonya, Sharm El Sheikh, Belgrad ve Bakü tercih ediliyor." dedi.



KAMPANYALAR VAR



'Her şey dahil' konsepti ile tercih edilen tesislerde aileler için farklı ödeme kampanyaları da yapılıyor. 3 gece 4 günlük rezervasyonlar bu kapsamda 30-35 bin liradan başlıyor. Genel olarak 12 yaşa kadar olan çocuklar için ise ödeme alınmıyor. Antalya'daki bu yoğunluk ardından Paskalya dönemi için ise özellikle Avrupalı talebi yüksek. Aynı zamanda bayramlarda tatil olan ülkelerde yaşan Türkler için de tatil uzuyor. Bu sayede turizm merkezleri farklı kanallardan turist akışı alıyor.