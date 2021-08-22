Turizm kenti Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu
Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
ANTALYA'yı etkisi alan orman yangınlarının ardından bölgede yaşam normale dönmeye başlarken turizm cennetinin bir süredir boş kalan sahilleri yeniden hareketlendi.
Hava sıcaklığı bugün 38 dereceye kadar ulaştığı kentte nem oranının yüzde 75, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Kilometrelerce uzanan sahil şeridi hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu.
Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz’in serin suyuna girerek serinledi.