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Turizm cenneti Bodrum'da sefalet! Sular kesildi muhtar tankerle su dağıttı işte o görüntüler

Turizm cenneti Bodrum'da sefalet! Sular kesildi muhtar tankerle su dağıttı işte o görüntüler

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahallede, muhtar tankerle su dağıttı. Mahalleli damacanalarla tankerden su aldı.

Turizm cenneti Bodrum'da sefalet! Sular kesildi muhtar tankerle su dağıttı işte o görüntüler

Turizmin başkentlerinden Bodrum’un Çırkan Mahallesi’nde birkaç gündür su kesintisi yaşandı. Yaşanan kesintilerin ardından mahallenin muhtarı Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye aldığı tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

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Turizm cenneti Bodrum'da sefalet! Sular kesildi muhtar tankerle su dağıttı işte o görüntüler

Ellerine damacana ve kapları alan vatandaşlar, tankerden su doldurup evlerine götürürken ilginç görüntüler oluştu. 

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Turizm cenneti Bodrum'da sefalet! Sular kesildi muhtar tankerle su dağıttı işte o görüntüler

Mahalle sakinleri, muhtar Coşkun Ünlü’ye teşekkür etti.

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Turizm cenneti Bodrum'da sefalet! Sular kesildi muhtar tankerle su dağıttı işte o görüntüler

Coşkun Ünlü, su kesintileri sonrası mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine tankerle su dağıttığını söyledi.

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