Turizimciler Tam Kapanmayı Nasıl Değerlendirdi?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde...

diyerek devam eden İçişleri Bakanlığı Genelgesi uygulanmaya başlandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan turizm destinasyonlarında otel işletmeleri de tam kapanmaya yönelik formüller geliştirdi. Bolu, Hatay, Mersin, Muğla, Antalya ve diğer tatil merkezleri bölge ve lokasyon avantaj ve imkanlarına göre denizin, tabiatın, sakin vadilerin üzerinde konumlanan otel ve konaklama işletmeleri süper konaklama, uzaktaki evinizin paketi, tatilini yap sonra öde paketi, 18 gün kal 15 gün öde paketleri ile tatilcilere tam kapanmada kapılarını açtılar ve fırsat paketleri ile tercih sebebi olmak için misafirlerinin ilgisini çekmeyi başardılar.

Peki konaklama ücretleri ne durumda derseniz her bütçeye göre otel konaklama fiyatları mevcut. Minimum 6 bin ile 7 bin den ortalama 40 ile 50 bin, 50 bin ile 100 bin arası yükselen ve dudak uçuklatan astronomik fiyatlarıyla 100 bin ile 300 bin TL ve üstüne çıkan ücretler ile 18 gün tam kapanma tatili yaşanıyor.

Ülkemizin dünyaca ünlü oteli olan Calista Luxury Resort Hotelin Satış Pazarlama Başkanı Gürsel Kaya'ya tam kapanma sürecini nasıl değerlendirdiklerini sordum...

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde corona virüse yönelik aldığı önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma, konaklama tesislerini de kapsadığı genelgeler ile belirtilmişti.

Gerekli kriterleri yerine getirerek Güvenli turizm sertifikası ile belgelendirilmiş olan ve sürekli farklı kurumlarca denetlenen otelimizde, tam kapanma sürecinde muafiyetleri bulunan yabancı misafirlerimize ve tam kapanma sürecinin otelimizde geçirmek isteyen misafirlerimizi hijyenik ve güvenli bir ortamda ağırlayacağız.

Daha önceden bayram dönemine rezervasyon yapmış misafirlerimiz ve kapanma sürecini güvenli turizm sertifikasına sahip, hijyen kurallarının üst seviyede uygulandığı otellerde geçirmek isteyen misafirler yoğun bir şekilde 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında konaklayacak şekilde tatil planlarını ve tarih değişikliği talepleri ile bizlere ulaştılar.

Misafirlerden gelen bu talepleri değerlendirmek üzere uzun konaklama ile ilgili özel avantajlar sunduk ve bir çok misafirimiz bu avantajlardan yararlanıp, uzun kapanma dönemini otelimizde geçirmek adına rezervasyonlarını yaptılar.

Misafirler bu uzun konaklama döneminde, doğanın nefes kesen güzelliğinin muhteşem deniz ile buluştuğu Antalya Belek'te konumlanan Calista Luxury Resort’te göz alıcı mimarisi ve sıcak atmosferi içinde tatillerini geçirecekler.

Kullanım rahatlığı ve teması azaltmak için dizayn edilen "akıllı oda teknolojisi" sayesinde mobil telefonları ile oda kapılarının açabilecek ve odalardaki ışık klima sistemlerini kontrol edebilecekler. Misafirler konaklamaları süresince isteklerini sosyal uygulama üzerinden tatil asistanlarına iletebilecekler.

Misafirleri bu uzun Konaklama döneminde, özel menüler, iştah açıcı tatlar, en taze sebze ve meyveler, yerel dokunuşlar ve uluslararası lezzetlerle bir araya getiriyoruz.

Bu arada Calista spor akademi programları ile konusunda deneyimli ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak profesyonellerden oluşan “Kişisel Eğitmenler” ile eğlenceli, farklı ve etkili bir deneyim yaşayarak, günlük hayatlarında sürdürdükleri spor programına tatillerine devam etme imkanına sahip olacaklar.

Türkiye'de 17 gün evde kalanlar da var otellerde de... Hayat işte tercihler ya da tercihsizlikler ne derseniz. Ben tatil tadında kalın diyorum...