'Türban senden kurtuldu rezil' Hanife Gürdal başını açınca şoke oldu
İzdivaç programıyla adını duyuran tesettürlü gelin adayı Hanife Gürdal, başını açınca olay olmuştu. Gürdal, bu sebeple kendisine küfredenlerin mesajlarını ifşa etti.
İzdivaç programları ile fenomen haline gelen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde tesettürden çıktığını duyurmuştu. Sosyal medyada büyük tepki toplayan Hanife Gürdal, gelen küfürlü yorumlara daha fazla dayanamadı ve kendisine hakaret edenlerin özelden mesaj atıp kıyafetlerini istediklerini söyledi.
Gürdal sosyal medya hesabından, "Benim videoların altına "Allah senin belanı versin, rezil türban senden kurtuldu" diye mesaj atan arkadaşlar var ya onlar bana özelden 'Lütfen bana kıyafetlerini yollar mısın? Benim giyecek hiç bir şeyim yok' diye mesaj atıyorlar.
Benim iki tane kız kardeşim var kıyafetlerimi de kimseye vermiyorum. Vereceğim yerlere kıyafetlerimi verdim, gerekli yardımlarda bulundum.
O kıyafetleri ben giyiyorum hala usturuplu giyiniyorum çünkü, usturupsuz da giyinebilirim bu da sizi ilgilendirmez.