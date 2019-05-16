Turabi Amerika'nın gündemine oturdu Survivor sonrası tarihi başarı

Türkiye'de şu anda da yayınlanmakta olan Survivor yarışmasının 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonu olmayı başaran Turabi Çamkıran, bu sefer Amerika'da şampiyonluk kovalıyor. Öyle ki Turabi, ülkenin en ünlü kanallarından MTV'de yayınlanan The Challenge'da mükemmel bir performansa imza atarak büyük final için hak kazandı.