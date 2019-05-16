Turabi Amerika'nın gündemine oturdu Survivor sonrası tarihi başarı
Amerika'nın en çok izlenen yarışma programı The Challenge'da Turabi Çamkıran rüzgarı esiyor. Turabi, önceki gün yarışmada büyük final oyununa katılmaya hak kazandı.
Türkiye'de şu anda da yayınlanmakta olan Survivor yarışmasının 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonu olmayı başaran Turabi Çamkıran, bu sefer Amerika'da şampiyonluk kovalıyor. Öyle ki Turabi, ülkenin en ünlü kanallarından MTV'de yayınlanan The Challenge'da mükemmel bir performansa imza atarak büyük final için hak kazandı.
Önümüzdeki hafta şampiyonun belli olacağı yarışma için sosyal medya hesaplarından finale çıktığını duyuran Turabi, "Final yarışının ilk bölümünü ilk üçe girerek bitirdim ve haftaya olacak büyük final için yarışmaya hak kazandım! Gelecek hafta The Challenge’da şampiyon belli oluyor." ifadelerini kullandı.
Peki The Challenge nedir? The Challenge, MTV'de, zorlu yarışlardan ve gerçekçi şovlardan, gerçek dünyadan ve yol kurallarından oluşan bir televizyon programıdır.
Turabi Çamkıran kimdir?: Turabi Çamkıran, 10 Mart 1988 yılında Mersin, Erdemli'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Mersin'de geçiren Turabi, lise eğitimini de Mersin'de tamamlamıştır. Lise yıllarında Break Dansa merak salmış ve bu yeteneğini geliştirmek için lisans eğitimini Mersin Üniversitesinde Güzel Sanatlar Bölümü okuyarak tamamlamıştır.