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Tur atlayan Faslı futbolcuların galibiyet secdesi

Tur atlayan Faslı futbolcuların galibiyet secdesi

Dünya Kupası son 16 turunda favori İspanya'yı penaltı atışlarıyla eleyen Faslı futbolcular, turu yeşil sahada secde yaparak karşıladı.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor.

Son 16 mücadelesinde Luis Enrique'nin ekibi İspanya ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fas, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılardaki 3-0'lık üstünlüğüyle çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın favorilerinden İspanya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Faslı futbolculardan zafer secdesi

Maç sonunda ise Faslı futbolcu ve futbolseverlerin sevinci görmeye değerdi.

Büyük coşku yaşanan stadın yeşil çimleri Faslı futbolcuların tur secdesine de zemin oldu.

Kimi futbolseverlerin gözyaşlarına boğulduğu maç sonunda büyük coşku yaşandı.

FAS
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