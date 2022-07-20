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Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi

Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi

TUNUS'un Ben Arus kentinde dün başlayan yangın ekiplerin çalışmasına rağmen henüz söndürülemedi. Çalışmaya Tunus Sivil Savunma birliklerine bağlı askerler de katıldı.

Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi

TUNUS'ta dün akşam başlayan ve yerleşim yerine doğru ilerleyen büyük yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ben Arus’ kentindeki Bukernin Dağı'nı kaplayan yangın için Tunus Savunma Müdürlüğü'ne bağlı birlikler ve askerler tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın söndürme araçlarının yerleşim alanlarının yakınına yerleştirildiğini, çalışmaların askerlerin de yardımıyla devam ettiğini aktardı.

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Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi

Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı ve evlerin zarar görmediği bilgisini veren Teria, yangının ormanın güney bölgesine doğru yayıldığını kaydetti.

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Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi

Tunus Ulusal Trafik Güvenliği Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yangının başkent Tunus’u güney bölgesindeki kentlere bağlayan A1 otobanının yakınına kadar geldiği belirtilerek, sürücülere yangından kaçan hayvanların yola çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

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