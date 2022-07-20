Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi
TUNUS'un Ben Arus kentinde dün başlayan yangın ekiplerin çalışmasına rağmen henüz söndürülemedi. Çalışmaya Tunus Sivil Savunma birliklerine bağlı askerler de katıldı.
TUNUS'ta dün akşam başlayan ve yerleşim yerine doğru ilerleyen büyük yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ben Arus’ kentindeki Bukernin Dağı'nı kaplayan yangın için Tunus Savunma Müdürlüğü'ne bağlı birlikler ve askerler tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın söndürme araçlarının yerleşim alanlarının yakınına yerleştirildiğini, çalışmaların askerlerin de yardımıyla devam ettiğini aktardı.
Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı ve evlerin zarar görmediği bilgisini veren Teria, yangının ormanın güney bölgesine doğru yayıldığını kaydetti.
Tunus Ulusal Trafik Güvenliği Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yangının başkent Tunus’u güney bölgesindeki kentlere bağlayan A1 otobanının yakınına kadar geldiği belirtilerek, sürücülere yangından kaçan hayvanların yola çıkabileceği uyarısında bulunuldu.