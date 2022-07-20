Tunus'taki büyük yangın hala söndürülemedi

TUNUS'ta dün akşam başlayan ve yerleşim yerine doğru ilerleyen büyük yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ben Arus’ kentindeki Bukernin Dağı'nı kaplayan yangın için Tunus Savunma Müdürlüğü'ne bağlı birlikler ve askerler tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.