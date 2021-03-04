Tünel isteyen Artvinli şoförler ilginç yöntemleriyle kent halkını şaşırttı

"Proje çalışmalarının olduğunu biliyoruz"

Sözlerini sürdüren Koşar, " Proje çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Tünelin yapılması bizleri ve bu güzergahı kullanan herkesi büyük bir sıkıntıdan kurtaracak. Bu bölgede çok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar oluyor. Yüklü araçlar 10-15 kilometrelik yolu 1 saate geçebiliyor" ifadelerini kullandı.