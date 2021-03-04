Tünel isteyen Artvinli şoförler ilginç yöntemleriyle kent halkını şaşırttı
ARTVİN'de minibüs şoförleri, Ardahan-Artvin karayolu üzerinde yapılması planlanan tünelin bir an evvel hayata geçmesi için kardan tünel yaptı.
İlçedeki 2 bin 670 rakımlı Sahara Dağı'nda özellikle kış aylarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sürücüler daha güvenli seyahat için bölgeye tünel istiyor. Minibüs şoförleri, 4 metreyi bulan kardan tünel yaparak üzerine ‘Sahara Tüneli’ yazdı, tünel isteklerini dile getirdi.
Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, “Burası kazaların çok sık olduğu, çığ tehlikesinin olduğu bir nokta. O nedenle Sahara Tüneli’ni kardan temsili olarak yapıp, dikkat çekmek istedik. " dedi.
Koşar, " Bu temsili tüneli görenler, durarak hatıra fotoğrafı çekiyor, sosyal medyada da bu paylaşımlar büyük ilgi gördü. Yetkililerimizden, Sahara Tüneli’nin yapımı için destek bekliyoruz. " diye konuştu.
"Proje çalışmalarının olduğunu biliyoruz"
Sözlerini sürdüren Koşar, " Proje çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Tünelin yapılması bizleri ve bu güzergahı kullanan herkesi büyük bir sıkıntıdan kurtaracak. Bu bölgede çok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar oluyor. Yüklü araçlar 10-15 kilometrelik yolu 1 saate geçebiliyor" ifadelerini kullandı.