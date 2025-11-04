Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur” sözlerini olumlu bulduklarını söyleyerek, “4 Kasım’la başlayan tasfiye siyasetinin artık sonlanması gerekir. Sadece Demirtaş ve Yüksekdağ değil, Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. Sürgündekiler ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara, barış bu topraklara dönmelidir” dedi.

Abone ol

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisini eleştirerek, birçok insanın kuru ekmeğe muhtaç hale geldiğini ileri sürdü.

Konuştukları vatandaşlardan da aynı yönde geri dönüş aldıklarını dile getiren Bakırhan, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda sosyal yardıma muhtaç hane sayısının 4,5 milyon olarak açıklandığını aktardı.

Tuncer Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani yardıma muhtaç 18 milyon vatandaşımız var. Bu sıradan bir rakam değil, bu bir faciadır. Geçim sıkıntısı her geçen gün daha da zorlaşıyor. Milyonlarca hane yardıma muhtaç hale geliyor. Mutfaklar yangın yeri. Etin tadını unutan aileler ve çocuklar var. Sebzeye ve yemeğe hasret kalanlar var. Türkiye'de 2013'te kişi başına makarna tüketimi 4,4 kilogram. Peki 2025'te ne olmuş? Yaklaşık 8,1 kilogram olmuş yani iki katına çıkmış. Bu iktidarın ayıbıdır, bu yoksulluğun fotoğrafıdır. Kiralar son 4 yılda 8 kat artmış. İnsan hakları, hukuk ve gelir dağılımında istatistiklerde sonlardayız ama kira artışında Avrupa'da birinci sıradayız. Açlık sınırı 28 bin, yoksulluk sınırı 92 bin lira. Peki asgari ücret ne kadar? 22 bin lira. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira. Milyonlarca emekli bu parayla yaşamaya çalışıyor. Asgari ücret zamları enflasyon karşısında buharlaşıyor."

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kuşatması altındaki Faşir'deki çatışmalara dikkati çeken Bakırhan, gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyledi.

Bakırhan, şunları kaydetti:

"Sudan'ın Faşir kentinde yaşanan soykırım, aslında hegamonik güçlerin, Afrika'ya dayattığı politikaların bir sonucudur. Bu yaşananları en sert şekilde kınıyoruz. Yüzyıllar boyunca Batı sömürgesinden kurtulmaya çalışmış Afrika halkları, bugün küresel hegemonyanın çıkar mücadelesinin sahasına dönüştürülmüştür. Bölgede toplumsal, etnik, inançsal farklılıklardan kaynaklanan çelişkiler bilerek derinleştirildi. Kıta kan pahasına çıkar hesaplarının yürütüldüğü bir alana dönüştü.

Ortaya çıkan tablo soykırım eşiğidir. Sonra hegomanik güçler çıkıp ne diyor? Saldırıları kınıyoruz, kaygıyla izliyoruz. Zaten yaptıkları başka bir şey yok. Bu nasıl bir iki yüzlüktür ki hem bölgeyi soykırım pahasına silahlandıracaksın hem toplumsal kesimler, inançlar ve haklar arasındaki çelişkileri derinleştireceksin hem de verdiğin silahlar yüzünden halk soykırıma uğrayacak ama sen kınamakla yetineceksin. Bu ikiyüzlülüğe son verilmelidir."

AHİM'in Selahattin Demirtaş kararı

Bakırhan, konuşmasının ardından DEM Parti'li Ahmet Türk ile birlikte çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin AHİM kararı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakırhan, Kobani davasında yargılanan tüm arkadaşlarının suçsuzluğunun mahkeme kararıyla netleştiğini belirterek, "Bir saniye bile geçirmeden başta Eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm yargılananların özgürlüğüne kavuşması gerektiğini" ifade etti.

Ahmet Türk ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir başka gazetecinin sorusuna "Belli bir tarih yok ama böyle bir düşüncemiz var, bir görüşme talebimiz olacak" cevabını verdi.