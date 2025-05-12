Tuncer Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tartışmalara ilişkin Habertür'te konuştu. Kongre kararlarının birkaç gün içinde açıklanacağını söyleyen Bakırhan, "Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık al ver, bu durumu söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası'na gittim." dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk TV ekranlarına konuk olarak Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili Faruk Aksoy ile gazeteciler Hasan Öztürk ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

Habertürk TV'de konuşan Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Kongre toplandı, muhtemelen toplanan kongre süreçlerini de yakın zamanda duyacağız ama ben toplanan kongrenin Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum. Yani onun dışında bir sonuç, onun dışında başka bir şey içereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mesele silahsa, kongre ise çağrı yapıldı, kongre toplandı, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacak. Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak."

"Pazarlık söz konusu değil"

Sürece ilişkin olarak; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e katkılara için teşekkür eden Bakırhan, pazarlıkların yapılmadığını vurguladı.

Bakırhan, "Tedirginlik şu anda yürüyen sürece değil. Bence bu yürüyen süreç bir öncekinden daha açık, daha şeffaf bir şekilde yürüyor. Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık al ver, bu durumu söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası'na gittim. Sayın Öcanlan ile 4 saatlik bir görüşme yaptık. Orada çok enine boyuna sorular sorduk, cevaplar aldık. Bu sürece Türkiye'nin vicdanı yürütecek" dedi.

Bakırhan ayrıca "Kürt hareketi"nin Türkiye'yi bölmek gibi bir hedefi olmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu bölünme korkusunu yaratan biz değildik. Çünkü Kürt hareketi hiçbir zaman Türkiye'yi bölmek gibi bir hedefi olmadı. Bu sistemin iktidarların toplumu Kürt karşıtı ya da siyaseti karşıtı bir noktaya getirmek için bilinçli olarak kullandıkları argümanlardı. Bu topraklar üzerinde yaşayan bütün farklılıkların, renklerin eşit yurttaşlar olduğu bir sistem öngörüyor. Sayın Öcalan kendisi söylüyor. "Evet diyor, biz cumhuriyet rejimine karşı değiliz. Ama cumhuriyet 2. yüzyılda demokratikleşmeli. Demokrasiye açık olmalı" Zaten sorunlarımızın temeli de demokratik olmayan cumhuriyet değil mi? Türkiye'nin cumhuriyette bir sorunu yok. Sadece demokrasi olsun diyor. Yerimi görsün, kültürümü görsün, varlığımı görsün. Ama birlikte yaşayalım. Dolayısıyla evet haklısınız, bir bölünme algısı oluşturuldu ama Türkiye toplumu emin olsun. Kimsenin yaşadığımız ve hepimizin dediği bu ülkeyi bölmek gibi bir derdi yok.

Biz eşit yaşamak istiyoruz. Eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bu ülke toprağının her karşısında bizim atalarımızın, dedelerimizin de alın teri var, kanı var. Kurtuluş Savaşı'nda birlikte olan, hatta tarihi daha geriye götürdüğümüz zaman, özellikle Sayın Öcalan'ın üzerinde bakın gönderme yaptığı, kanundan aldığı, günümüze kadar getirdiği. Hatta Selçuklarla, Şedadiler... Aslında ilk Türklerin Anadolu'ya girişi Kars'tır. Şedadilerle Selçuklar'ın ittifakıdır."