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Tunceli'nin zirvelerinde kar ve bahar bir arada

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Tunceli'nin zirvelerinde kar ve bahar bir arada

Tunceli'nin 3 bin rakıma sahip Munzur, Mercan, Bağırpaşa, Sülbül, Hel, Kırklar, Avcı, Buyer ve Meydan dağları bozulmamış doğasıyla her mevsim turizme canlılık katıyor.

Tunceli'nin zirvelerinde kar ve bahar bir arada

Tunceli'de dağcı gruplar, ilkbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirvelerini görmek için saatler süren zorlu yolculuğa çıkıyor.

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Tunceli'nin zirvelerinde kar ve bahar bir arada

Doğal ve tarihi alanlarıyla dikkati çeken kentte, spor kulüplerince yapılan çalışmalarla dağcılık faaliyetleri giderek yaygınlaşıyor.

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Tunceli'nin zirvelerinde kar ve bahar bir arada

İldeki yaklaşık 3 bin rakıma sahip Munzur, Mercan, Bağırpaşa, Sülbül, Hel, Kırklar, Avcı, Buyer ve Meydan dağları da bozulmamış doğasıyla her mevsim turizme canlılık katıyor.

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Tunceli'nin zirvelerinde kar ve bahar bir arada

Günübirlik etkinliklerle kente gelen dağcı gruplar, yöredeki rehberler eşliğinde Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek, Hozat ve Pertek ilçelerine gidiyor.

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