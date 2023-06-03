Tunceli'nin zirvelerinde kar ve bahar bir arada
Tunceli'nin 3 bin rakıma sahip Munzur, Mercan, Bağırpaşa, Sülbül, Hel, Kırklar, Avcı, Buyer ve Meydan dağları bozulmamış doğasıyla her mevsim turizme canlılık katıyor.
Tunceli'de dağcı gruplar, ilkbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirvelerini görmek için saatler süren zorlu yolculuğa çıkıyor.
Doğal ve tarihi alanlarıyla dikkati çeken kentte, spor kulüplerince yapılan çalışmalarla dağcılık faaliyetleri giderek yaygınlaşıyor.
İldeki yaklaşık 3 bin rakıma sahip Munzur, Mercan, Bağırpaşa, Sülbül, Hel, Kırklar, Avcı, Buyer ve Meydan dağları da bozulmamış doğasıyla her mevsim turizme canlılık katıyor.
Günübirlik etkinliklerle kente gelen dağcı gruplar, yöredeki rehberler eşliğinde Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek, Hozat ve Pertek ilçelerine gidiyor.