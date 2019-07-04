Tunceli'nin doğa harikası Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje onaylandı

Tunceli'nin doğa harikası Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje onaylandı

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bulunan Munzur Gözeleri için hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Tunceli'nin doğa harikası Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje onaylandı - Sayfa 1

Ovacık İlçesi’nde bulunan , her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri’ndeki görüntü kirliliğini gidermek için valilik koordinesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından proje hazırlandı.

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Tunceli'nin doğa harikası Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje onaylandı - Sayfa 2

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulun 8 milyon liralık proje, onaylandı.

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Tunceli'nin doğa harikası Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje onaylandı - Sayfa 3

Projeyle Munzur Gözelerinin doğal yapısına dokunulmadan bakımsız ve görüntü kirliliği yaratan unsurlar ortadan kaldırılacak. Beton olan yerler doğaya uygun, ahşap yerlere dönüştürülecek. 

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Tunceli'nin doğa harikası Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje onaylandı - Sayfa 4

Munzur Gözeleri Tunceli merkeze 77 km uzaklıkta.

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