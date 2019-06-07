Tunceli'de ters laleleri toplayanlara 180 bin lira para cezası
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişi, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek 180 bin 489 lira idari para cezası uygulandı.
TUNCELİ'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.
Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti.
Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valiliği talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 3 kişiye kişi başı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uyguladı.