Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor! 600 terörist sayısı 20'lere düştü

4 yıldır katılım olmadı

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü kapsamlı operasyonla bölge teröristlerden temizlenirken, örgüte katılımları da etkiledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta' başlığıyla sosyal medya hesabından bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin paylaştığı grafikte 2020 yılında sadece 52 kişinin katılım sağladığını duyurdu. Tunceli'de ise kapsamlı operasyonların etkisiyle son 4 yılda terör örgütlerine katılımın olmadığı tespit edildi.