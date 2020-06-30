Tunceli’de Munzur Çayı’na uçan taksi için ekipler seferber edildi
TUNCELİ’de Munzur Çayı’na ticari araç uçtu, sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen AFAD, dalgıç polis timi, UMKE ve jandarma ekipleri araçta başkalarının da olma ihtimaline karşı çalışma yaptı.
TUNCELİ-Ovacık yolunun 45’inci kilometresinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre; Müslüm Çelik (41) idaresindeki 62 T 0756 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu.
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Çayın debisinin yüksek olmasıyla beraber ticari araç, 2 kilometre sürüklenirken; sürücü kendi imkanları ile kurtulmayı başardı.
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Araçta başkalarının bulunma ihtimaline karşın olay yerine sağlık, AFAD, dalgıç polisler, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Munzur Çayı’nda giren ekiplerin yaptığı incelemede araçta başka şahısların bulunmadığı tespit edildi.
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