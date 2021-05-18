Tunceli'de kan donduran olay! 6 ay zincire bağlayıp işkenceyle tecavüz etti

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bağlı Yenidoğdu köyünde yaşayan Oktay Güler (27) , E.A. ile (22), 7 ay önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. İlk günlerde ikili arasında tartışmalar yaşandı. Bir süre sonra ise Oktay Güler, E.A.'yı evde zincire bağlayıp, tecavüz ve işkence etmeye başladı. Tecavüz ve işkenceler yaklaşık 6 ay boyunca sürdü. Oktay Güler, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını belirtip hakkındaki tüm iddiaları reddetti.