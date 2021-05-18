Tunceli'de kan donduran olay! 6 ay zincire bağlayıp işkenceyle tecavüz etti
TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde duyanların kanını donduran bir olay gerçekleşti. 27 yaşındaki Oktay Güler, dini nikahla birlikte yaşadığı 22 yaşındaki E.A.'yı 6 ay boyuncu evde zincire bağlayarak, dövüp, tecavüz ve işkence eden Oktay Güler tutuklandı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde bağlı Yenidoğdu köyünde yaşayan Oktay Güler (27) , E.A. ile (22), 7 ay önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. İlk günlerde ikili arasında tartışmalar yaşandı. Bir süre sonra ise Oktay Güler, E.A.'yı evde zincire bağlayıp, tecavüz ve işkence etmeye başladı. Tecavüz ve işkenceler yaklaşık 6 ay boyunca sürdü. Oktay Güler, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını belirtip hakkındaki tüm iddiaları reddetti.
Sigara paketinde eksik var diye...
Oktay Güler, 16 Mayıs günü, sigara paketinde eksik olduğu gerekçesiyle E.A.’yı kemerle saatlerce dövdü. Güler, ardından hayvanlarını yemlemek için dışarı çıktı. Güler’in ayaklarını zincirlemeyi unuttuğu E.A., pencereden kaçtı. Bu sırada bir komşusu ile karşılaşan E.A., yardım istedi. Komşusunun evine sığınan E.A., babası Ö.A.'yı arayıp, "Baba beni kurtar, beni öldürüyor" diyerek yardım istedi. Ö.A. da güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine Oktay Güler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Korku nedeniyle şikayette bulundu
E.A. yaşadığı korku nedeniyle şikayetçi olmayınca gözaltına alınan Oktay Güler, sorgusunun ardından hakkında uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı. Ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen E.A., Oktay Güler'in yaptığı işkenceden dolayı vücudunda oluşan izler üzerine darp raporu aldı. Aldığı raporla Hozat Jandarma Komutanlığı'na giden E.A., Güler’den şikayetçi oldu. Yeniden gözaltına alınan Oktay Güler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zincirin bir ucunu kendi ayağına bağlamış
E.A.'nın avukatı, Tunceli Barosu Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyesi Alişer Söylemez, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Oktay Güler'in E.A.'ya sistematik şekilde işkence uyguladığını belirten Söylemez, evden kaçmaması için ayağına bağladığı zincirini bir ucunu da kendi ayağına bağladığını anlatarak, şöyle konuştu: