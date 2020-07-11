Tunceli’de etçil dev çekirge "Çağaboğan" görüntülendi
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde etçil olmasıyla bilinen bilimsel adı 'Saga Ephippigera' olan 'Çağaboğan' çekirge türü görüldü.
Türkiye'de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görüntülendi.
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Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaşayan Fatih Karakaya, bahçesinden dönerken sarı rengi ile dikkat çeken normal türlerden farklı ve büyük olan bir çekirgeyi fark etti.
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Çekirgenin fotoğraf ve videolarını çeken Karakaya, internetten türün Çağaboğan olarak bilinen çekirge olduğunu öğrendi.
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Öte yandan ilçede bir başka kişi de aynı çekirgeden görerek fotoğraflarını çekti.
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