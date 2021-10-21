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Tunceli'de Eren 7 operasyonu! Bir jandarma ağır yaralı! 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de Eren 7 operasyonu! Bir jandarma ağır yaralı! 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Tunceli'de düzenlenen operasyonda 1 jandarma personelinin ağır yaralandığı açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı: Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda;  teröristlerle sağlanan temasta,1  Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. 

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