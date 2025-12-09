Tunceli'de deprem oldu! Yeni bir deprem olabilir Naci Görür diyor ki...

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür, Tunceli depremi için endişe veren bir uyarıda bulundu. Naci Görür'e göre "Yedi Su Fayı civarında" deprem olabilir.

TUNCELİ deprem korkusu yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM BEKLİYORUZ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'na çok yakın Pülümür Fay Zonunda olduğunu belirten Naci Görür şunları söyledi: