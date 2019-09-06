Tunceli’de 2 şahsın kavgası sokakta gerginliğe neden oldu

İddiaya göre, Moğultay Mahallesi’nde bir kahvede Z.T. ile S.S. adlı şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada S.S.’yi darp eden Z.T. olay yerinden uzaklaştı. Kafasına darbe alan S.S. ise aracındaki pompalı tüfeği alarak kendisini darp eden şahsı aramaya başladı.