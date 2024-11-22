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Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları görevden alındı

Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan açıklamaya DEM Parti'li Tunceli Belediyesi ile CHP'li Ovacık Belediyesine kayyum atandı.

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yargılandıkları davada karar açıklandı.

İki isim, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Belediye başkanlarına yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde:

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