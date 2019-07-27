Tunceli turizm atağa geçti! Akdeniz ve Ege’yi aratmayan görüntüler

Çevre iller ve yurt dışından gelenler var

Elazığ, Malatya, Bingöl, Erzincan gibi çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra yurtdışında yaşayan bir çok gurbetçide Tunceli'de doğanın karşısında tatil yapıyor. Almanya’da yaşayan Hüseyin Polat'ta, Çocukları, torunları ve iki yabancı damadıyla tatil için kenti seçtiğini belirterek, “Burayı çok beğendiler. Gerçekten memleketimiz çok güzel. İnsanları güzel. Bu tesis de Avrupa’yı, Batı’yı aratmıyor” dedi.