Tunceli kırsalında ekipler ilk kez tespit etti 1 saat içinde öldürebiliyor

"Son 2 yıldır Tunceli genelinde yapılan titiz çalışma ve araştırmalarda Tunceli'de hiçbir şekilde izine rastlanmayan ve etkili bir zehre sahip olan Wagner kaya engereği türünün varlığı Nazimiye ilçesinde tespit edildi. Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkilidir. Bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebilir.''