BIST 10.845
DOLAR 42,44
EURO 48,87
ALTIN 5.510,17
HABER /  SPOR

Tuncay Şanlı farkı Fenerbahçe 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Tuncay Şanlı farkı Fenerbahçe 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Tuncay Şanlı'nın "Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü" olarak göreve başladığı Fenerbahçe'de altyapıda forma giyen 5 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı.

Abone ol

Fenerbahçe'de efsane futbolcu Tuncay Şanlı, 12 Kasım tarihinde "Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü" olarak göreve başlamıştı.

Şanlı'nın göreve başlamasının ardından sarı-lacivertlilerin altyapısında yer alan 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

U19 takımında forma giyen Haydar Karataş ile U17 takımında forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu, profesyonel kontrata imza attı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçemizin geleceğini oluşturmak ve Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, U19 Takımımızda forma giyen Haydar Karataş ile U17 Takımımızda forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Altyapı Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ozan Vural ile Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörümüz Tuncay Şanlı da yer aldı.

Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kilolarca depoda yakalandı! Bunları vatandaşa yedireceklerdi
Kilolarca depoda yakalandı! Bunları vatandaşa yedireceklerdi
Rusya, Ukrayna'da bir haftada 16 yerleşim yerini kontrolüne geçtirdi
Rusya, Ukrayna'da bir haftada 16 yerleşim yerini kontrolüne geçtirdi
Bir ilde daha durum çok fena! Kesintiler yolda, 20 günlük su kaldı
Bir ilde daha durum çok fena! Kesintiler yolda, 20 günlük su kaldı
Amasya'da 8 ay önce öldürülmüştü! 76 yaşındaki kadının katil zanlısı akrabasıymış
Amasya'da 8 ay önce öldürülmüştü! 76 yaşındaki kadının katil zanlısı akrabasıymış
Çiftçilere 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
3 gündür her yerde aranıyordu! Erzurum'da işitme engelli çoban sağ bulundu
3 gündür her yerde aranıyordu! Erzurum'da işitme engelli çoban sağ bulundu
Kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve oğluyla ilgili soruşturma sürüyor
Kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve oğluyla ilgili soruşturma sürüyor
DSÖ Filistin temsilcisi duyurdu: 16 bin 500'den fazla Filistinli hasta, hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
DSÖ Filistin temsilcisi duyurdu: 16 bin 500'den fazla Filistinli hasta, hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
CHP İmralı kararını verdi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir duyurdu
CHP İmralı kararını verdi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir duyurdu
5,5 büyüklüğünde deprem oldu! 5 kişi hayatını kaybetti
5,5 büyüklüğünde deprem oldu! 5 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü
Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü
Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2026 10. ünlü belli oldu
Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2026 10. ünlü belli oldu