Tunç Soyer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru yine hayran hayran bakarken objektiflere yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarıyla Beştepe'de bir araya geldiği toplantıda çekilen fotoğraflarda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Erdoğan'a bakışları dikkat çekmişti.
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Soyer ile Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi programında aynı kareye girdi.Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmadan önce meşhur bakışlarını attı.
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