Tunç Soyer ve 136 kişi adliyeye sevk edildi!

İzmir'de Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı'nın da aralarında olduğu 137 kişi gözaltındaki işlemlerin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

137 kişi gözaltındaki işlemlerin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...