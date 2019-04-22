Tunç Soyer sözünü tuttu bisklet ile yollarda
31 Mart Yerel Seçimlerinde önemli bir fakla belediye başkanlığına seçilen Tunç Soyer sözünü tuttu. Soyer seçimlerden önce, "Kazanırsam belediyeye bisikletle gidip geleceğim" sözü vermişti. Vatandaşlar Soyer'i İzmir sokaklarında bisikletle işe giderken görüntüledi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir oylarının yüzde 58,01’lik kısmını alarak belediye başkanlığına seçilen Tunç Soyer, seçimlerden önceki sözlerinden birini daha tuttu. Soyer daha önce İzmir’in yollarını ve trafiğini bisiklet kullanımına uygun hale getirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediğini söylemiş ve seçildiği takdirde belediyeye bisikletle gideceği sözünü vermişti. İşte Tunç Soyer’in belediyeye bisikletle gittiği anlar: