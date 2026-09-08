Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk çarklarını açığa çıkaran soruşturmalar devam ediyor.

Bu adreslerden bir tanesi de geçmişte Tunç Soyer'in belediye başkanlığını yaptığı İzmir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz’da İZBETON A.Ş.’de taşeron firmalar üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

TUNÇ SOYER TUTUKLANDI

Sayıştay raporları, mülkiye müfettişlerinin incelemeleri ve bilirkişi raporlarının da dayanak gösterildiği soruşturmada, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’in tutuklu yargılandığı kooperatif davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dava sürecine ilişkin olarak savcılık makamının hazırladığı iddianame tamamlandı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istendi.

Davaya ilişkin savcılık makamının hazırladığı iddianamenin, 8 ayın sonunda mahkemeye sunulduğu bildirildi.