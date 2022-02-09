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Tunç Soyer, belediyeye gelen elektrik faturasını cama asıp Twitter'dan paylaştı

Tunç Soyer, belediyeye gelen elektrik faturasını cama asıp Twitter'dan paylaştı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de elektrik faturasını cama asanlar kervanına katıldı. İZSU'ya gelen elektrik faturasını cama asan Soyer, o yazının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yeni yılda elektrik faturalarına yapılan fahiş zamma tepkiler çığ gibi büyüdü. Esnaflar, vatandaşlar ve ünlü isimlerin ardından belediyerden de tepkiler gelmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) de gelen elektrik faturasını camına asarak, "İZSU’ya 2021’de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022’de 800 milyon TL’ye çıktı. Halkımızın bilgisine" ifadelerine yer verdi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti” dedi.

Soyer, artan elektrik fiyatları karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaparak, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" dedi.

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