BIST 1.832
DOLAR 11,77
EURO 13,36
ALTIN 678,83
HABER /  EKONOMİ

Tunç Şatıroğlu uyardı! Bu fiyattan dolar almayın bir kez daha düşecek

Tunç Şatıroğlu uyardı! Bu fiyattan dolar almayın bir kez daha düşecek

Dolar bugün yüzde 4'lük bir yükselişle tekrar 11.80 liranın üzerinde. 'Bu fiyattan dolar alınır mı?' diye soranlara piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, "acele etmeyin" deyip tüyoyu verdi...

Abone ol

Dün 11 iranın altına inen dolar bugün yüzde 4'ten fazla yükselerek 11.80 liranın üzerine çıktı. Dolardaki hafif yükseliş sürerken piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan dolar alacaklara uyarı geldi. 

Dolara yeni müdahaleler gelebilir

"Dolar TL'de dikkatli olunmalı" diyen Tunç Şatıroğlu, "Rezervler eksiyken bile merkez ve kamu bankaları dolar satıyor. Bu noktada yeni müdahaleler gelebilir." uyarısı yaptı.

Dolar almak için acele etmeyin

Dolar kuru için 12 liraya baraj kurulmaya çalışıldığını belirten Şatıroğlu, doların son kez biraz daha aşağılara basılabileceğini belirtip şöyle devam etti: "Öyle sanıyorum ki 12'ye baraj kurulmaya çalışılıyor. Son bir aşağı basabilirler bu durumda. Alım için acele edilmemeli..."

Panikletmek isteyenleri dinlemeyin

Bundan sonraki süreçte sosyal medyadan yapılacak yönlendirmeler konusunda uyaran Tunç Şatıroğlu, "Paniklemeyin, haberlerin kaynağını araştırın. Trol ordularının yaptığı çağrılara ise kayıtsız kalın. Ancak o şekilde servetinizi koruyabilirsiniz. Duygularla değil, bilgiyle hareket edin" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
6 parti anlaştı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni tamam
6 parti anlaştı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni tamam
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını yönetecek isim belli oldu
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını yönetecek isim belli oldu
NBA'da Kovid-19 alarmı kadroya alınmayanların sayısı 7'ye yükseldi
NBA'da Kovid-19 alarmı kadroya alınmayanların sayısı 7'ye yükseldi
MÜSİAD'ın indirim çağrısına üyelerden tam destek
MÜSİAD'ın indirim çağrısına üyelerden tam destek
Kemal Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin avrom var, özellikle TL'ye çevirmedim
Kemal Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin avrom var, özellikle TL'ye çevirmedim
Fatih Altaylı sordu: “Dost acı söyler” mi yoksa “Haddini bil ey Putin” mi?
Fatih Altaylı sordu: “Dost acı söyler” mi yoksa “Haddini bil ey Putin” mi?
Cuma günü okunacak dualar kısmet açma duası kaç kere okunur?
Cuma günü okunacak dualar kısmet açma duası kaç kere okunur?
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıkladı: 200 bin kişiye istihdam
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıkladı: 200 bin kişiye istihdam
Kayseri'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
Kayseri'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı