Tunç Başaran kimdir hayatını kaybetti Uçurtmayı Vurmasınlar yönetmeni ölüm nedeni

Peki, Tunç Başaran kimdir?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Edebiyat Fakültesi'nde okurken yönetmen Memduh Ün'le tanıştı ve onun asistanlığını yaptı. O arada Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.