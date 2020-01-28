Tuna Arman tarikat şeyhi ve AKUT köpeği açıklaması ile gündeme oturdu

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem, Türkiye'yi derinden sarsmışken kaybedilen 41 can yüreklere ateş gibi düştü. Deprem bölgesinde ilk andan beri enkazların altında umut arayan AKUT ise herkesin desteğini ve takdirini kazandı. Oyuncu Tuna Arman da AKUT ekibine hakkını vermek istedi ve Facebook hesabından bir paylaşımda bulundu.