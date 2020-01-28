Tuna Arman 'Tarikat şeyhi' sözleriyle gündem oldu YTÜ profesörü Bedri Gencer'e sitem etti
Tuna Arman, 'Tarikat şeyhleri' hakkındaki sözleriyle Akit Gazetesi tarafından hedef gösterildi. Arman, Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer'in Elazığ depreminin ardından çocuklarla evlilik hakkındaki iğrenç sözlerine de isyan etti.
Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem, Türkiye'yi derinden sarsmışken kaybedilen 41 can yüreklere ateş gibi düştü. Deprem bölgesinde ilk andan beri enkazların altında umut arayan AKUT ise herkesin desteğini ve takdirini kazandı. Oyuncu Tuna Arman da AKUT ekibine hakkını vermek istedi ve Facebook hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sevilen oyuncu, AKUT'u destekleyen mesajını, 'Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok' diyerek yayımladı. Arman'ın bu sözleri ise Akit Gazetesi'nin tepkisini çekti.
Gazetenin Tuna Arman'ı 'İslam düşmanı' ve 'sözde sanatçı' diyerek manşet yaptığı haber, sosyal medyanın gündemine otururken Tuna Arman'a pek çok destek mesajı geldi.
Tepkiler üzerine sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Arman, 'Yıldız Teknik Üniversitesi’nde profesörlük yapan Gencer'in, Elazığ Depremi'nin ardından afetlerin pedofilinin yasaklanmasından dolayı olduğunu savunan' sözlerini paylaşıp, 'Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir?' diyerek hakkında çıkan habelere sitem etti.