Tüm piyasalar saat 14:00'e kitlenmiş durumda! Doları direkt etkileyecek gelişme

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı dolarda pek bir hareketlilik yaşatmadı. Dolar kuru yeni güne 5.8015 lira seviyesinden işlem görerek başladı.

Önceki gün piyasalar FED'den gelecek faiz kararına odaklanmıştı. FED'in beklentilere paralel bir biçimde faize dokunmaması sebebiyle kurda önemli bir hareket yaşanmadı.

Cari açık verisinin açıklanmasının ardından dolar kısa bir süreliğine 5.80 liranın altına inse de hafta boyunca 5.80-5.81 aralığında nispeten sakin bir seyir izledi.

Dolarda son durum

Merkez'in faiz kararı

Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını açıklayacak. Analistler 150-200 baz puanlık bir indirimin fiyatlandığını belirtiyor. Dolayısıyla bu aralıkta gelecek bir indirime kurun önemli bir tepki vermesi beklenmiyor. Ancak beklentilerin üzerinde bir indirim kurun yukarı yönlü hareket etmesine sebep olabilir.

Gözler 14:00'te

Buna karşılık indirimin beklenenden düşük veya hiç yapılmaması kurda düşüşe yol açabilir. Dolayısıyla bugün tüm gözler Merkez'in saat 14.00'da açıklayacağı kararda olacak.

Altında son durum