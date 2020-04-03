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Tüm illerin coronavirüs ölü sayısı açıklandı! İstanbul-İzmir-Ankara- Kocaeli yüksek

TÜRKİYE'deki tüm illerin koronavirüs can kaybı açıklandı. İstanbul can kaybının en çok olduğu il olurken, Adana, Sakarya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya'daki ölü sayısı da dikkat çekici. İşte il il koronadan ölenlerin sayıları.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 20 bin 921'e çıkırken 69 kişinin daha ölümü ile birlikte toplam sayı 425'e yükseldi. 

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya olurken, en çok can kaybının olduğu iller ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli olarak sıralandı. Türkiye'de şu anda sadece 25 ilde can kaybı yaşanmadı. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü oldu. 

Peki hangi ilde kaç can kaybı var? 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında illerdeki vaka sayılarını açıklamıştı. Bugün ise ilk kez il bazlı ölüm sayılarını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybının dağılımını gösteren harita da kamuoyu ile paylaşıldı. 

İşte illerin can kayıpları:

İstanbul 210
İzmir 27
Ankara 11
Edirne 3
Tekirdağ 2
Çanakkale 3
Balıkesir 6
Bursa 8
Sakarya 4
Kocaeli 14
Zonguldak 12

Manisa 2
Denizli 3
Muğla 5
Uşak 4
Kütahya 1
Eskişehir 5
Afyonkarahisar 1
Isparta 2

Antalya 4
Adana 4
Osmaniye 2
Karaman 1
Yozgat 3
Sivas 1
Kayseri 4
Konya 11

Bartın 1
Karabük 1
Çankırı 1
Çorum 1 
Amasya 1
Kırıkkale 1

Ordu 1
Samsun 4
Sinop 3
Giresun 3
Trabzon 9
Bayburt 1
Erzincan 2
Elazığ 1
Rize 3

Gaziantep 1
Kahramanmaraş 1
Şanlıurfa 1
Adıyaman 2
Malatya 5
Elazığ 1
Diyarbakır 2
Batman 1
Mardin 4
Kars 2
Van 2

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